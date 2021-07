Pedullà – Chelsea forte su Lukaku, 130 mln o Werner+cash: muro altissimo Inter

Doppia proposta dei Blues per arrivare a Big Rom: l'Inter ha le idee chiare e resta ferma sulla sua posizione

Il Chelsea torna forte su Romelu Lukaku e fa sul serio per rinforzare l’attacco di Thomas Tuchel. Ieri Sportitalia ha parlato della situazione e l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite il suo sito, ha dato nuovi aggiornamenti sull’interesse dei Blues per l’attaccante dell’Inter.

“Il Chelsea è alla disperata ricerca di un attaccante e ha deciso di mettere a disposizione un budget anche di 130 milioni per una sola operazione. […] Tramite intermediari ha preannunciato un’offerta cash di 130 milioni all’Inter per Lukaku, con la possibilità di abbassare il cash e di inserire anche Werner nell’operazione. Il muro nerazzurro resta alto, altissimo, e anche Romelu (in passato cercato dai Blues) ha un atteggiamento irreprensibile, è tornato a Milano per rimettersi a disposizione senza grilli per la testa. Quindi l’assalto Chelsea preannunciato nelle ultime ore è stato respinto”, si legge.