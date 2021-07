UFFICIALE – L’Inter ringrazia Madonna: non sarà più l’allenatore della Primavera

La società nerazzurra ha così ringraziato l'allenatore per il lavoro svolto con un comunicato ufficiale

Dopo tre stagioni, Armando Madonna non sarà più alla guida della Primavera dell'Inter . La società nerazzurra ha così ringraziato l'allenatore per il lavoro svolto con un comunicato ufficiale:

"MILANO – FC Internazionale Milano desidera ringraziare Armando Madonna per il lavoro svolto negli ultimi tre anni alla guida dell’Inter Primavera. Al tecnico di Alzano Lombardo va un sincero in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera", si legge.