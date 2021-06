Inter, con Hakimi al PSG cambia tutto per Marcos Alonso: il vero motivo e ora…

Gli aggiornamenti che riguardano l'esterno spagnolo di proprietà del Chelsea, nel mirino dei nerazzurri per la fascia sinistra

Alessandro Cosattini

Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG. Marcos Alonso è sempre più lontano dall’Inter. Con il marocchino ormai prossimo al trasferimento in Ligue 1, i nerazzurri si stanno guardando attorno per la corsia destra, ma anche per quella mancina dopo l’addio di Ashley Young (tornato all’Aston Villa). L’Inter però non ha assolutamente fretta, anzi. Vuole valutare attentamente tutte le opportunità e poi decidere. Per entrambe le fasce, dove Simone Inzaghi aspetta rinforzi per la sua Inter.

Marcos Alonso è un pallino di vecchia data dei nerazzurri ed è stato recentemente accostato alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Come svelato da Sky Sport, però, era una possibilità solo ed esclusivamente nell’ambito della trattativa per Achraf Hakimi. Il Chelsea, infatti, avrebbe ceduto ai nerazzurri lo spagnolo solo per arrivare all’esterno marocchino (50 cash + Alonso, valutato 20 milioni). Altrimenti i Blues non hanno intenzione di trattare per Alonso con l'Inter al momento. Della situazione può approfittare il Barcellona, alla ricerca di un rinforzo sulla corsia mancina.

E ora? Marcos Alonso si allontana, Emerson Palmieri resta sullo sfondo e lo stesso si può dire di Filip Kostic, accostato anche alla Roma. L'Inter al momento a sinistra è coperta, con Ivan Perisic e Federico Dimarco che verranno valutati in ritiro da Simone Inzaghi in persona. Al momento la fascia sinistra non è una priorità, lo è sicuramente più la destra per il dopo Hakimi. I nerazzurri sono pronti a guardarsi attorno e nel caso a cogliere eventuali opportunità, ma non hanno fretta. Prima le cessioni, poi i colpi in entrata: la strategia di mercato dell'Inter è chiara. E la corsia mancina al momento non è tra le priorità.