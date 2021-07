Inter, Marotta traccia gli identikit dei colpi in entrata: poker di linee guida

L'amministratore delegato nerazzurro fa chiarezza sul mercato che sarà, soprattutto in entrata

Le linee guida di Beppe Marotta per il mercato in entrata dell'Inter. L'amministratore delegato nerazzurro ha fatto chiarezza su come si muoverà la società per i colpi da regalare a Simone Inzaghi in vista della nuova stagione. Queste le linee guida indicate nell'intervista a Sky Sport: "Noi dobbiamo necessariamente continuare a tenere alto il vessillo del club. Poi è scontato che siamo in un momento per la società di contrazione economico-finanziaria, ma dove non arrivano i soldi devono arrivare competenza, creatività, motivazioni e senso di appartenenza insieme ad altre qualità che servono se si vuole un team vincente". Idee chiare in casa Inter: ci si muoverà secondo i concetti indicati da Marotta.