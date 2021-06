TMW – Inter, anche Molina per il dopo Hakimi: a queste cifre l’Udinese lo cede

Nuovi rumors sull'esterno dei friulani e della nazionale argentina per la corsia destra dei nerazzurri

Nuovi rumors su Nahuel Molina e l’ Inter . Già accostato nelle scorse settimane ai nerazzurri, l’esterno dell’Udinese è di nuovo nel mirino di Marotta e Ausilio per il dopo Achraf Hakimi secondo TMW.

“Nonostante le comunicazioni del club friulano tramite la tv ufficiale, Molina può andar via questa estate a patto però che arrivi un'offerta da 20 milioni di euro. Sulle sue tracce l'Inter, già al lavoro per sostituire Hakimi che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo terzino del PSG, e diversi club stranieri”, si legge. Si parla di possibile asta per l’esterno classe 1998, ora impegnato con la nazionale argentina.