Inter, Marotta tratta con Galliani: dialoghi avanzati per un difensore

Le due società sono in ottimi rapporti e dopo essersi viste nei giorni scorsi, stanno portando avanti un'altra operazione

Continuano i dialoghi sull’asse Inter-Monza tra Beppe Marotta e Adriano Galliani, dopo il summit dei giorni scorsi nella sede nerazzurra. Come riporta Sky Sport, “la trattativa tra Inter e Monza per Lorenzo Pirola avanza. Il difensore è un obiettivo dell'ad Galliani che vorrebbe trattenerlo, il dialogo è in corso per un'operazione che procede”, si legge.