Inter-Nandez solo in prestito con diritto: il Cagliari chiede questa contropartita

Il club sardo vuole un giovane nerazzurro nell'operazione per il centrocampista uruguaiano

Nahitan Nandez ha già detto sì all’Inter, ma il Cagliari non vuole far sconti al club nerazzurro. Proseguono i contatti tra le parti per provare ad avvicinarsi alla chiusura della trattativa, che al momento non è così vicina secondo Calciomercato.com: “Da Cagliari fanno sapere che Giulini è pronto ad abbassare le proprie pretese: prestito oneroso a 5 milioni di euro , questa la richiesta rossoblù, ma per adesso l’Inter - che ha già incassato il sì del calciatore - non può assolutamente muovere alcuna somma di denaro”, si legge.

L'Inter però ha le idee chiare e la strategia è più che delineata. Nelle scorse settimane, è arrivato anche un no al Cagliari per una contropartita, come svelato da Calciomercato.com. "Nandez interessa, ma solo in prestito con diritto. Questa la risposta dell’Inter. E allora il Cagliari ha rilanciato chiedendo Satriano a buon prezzo, ma da viale della Liberazione non ci sentono: l’uruguaiano parte solo in prestito, se parte. Per adesso farà ancora un paio di settimane con Inzaghi, poi si vedrà. Inter e Cagliari non riescono a trovare la quadra, si ragiona e se l’Inter alla fine dovesse prendere il calciatore in prestito per poi riscattarlo, sarebbe disposta a lasciare in favore del Cagliari un'alta percentuale sulla futura rivendita di Nandez. Insomma, le parti continuano ad aggiornarsi, alla ricerca di una soluzione che per adesso non appare ancora vicina”.