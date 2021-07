GdS – Inter-Nandez, novità nella formula col Cagliari? Può arrivare così

Aggiornamenti importanti dalla Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra i due club per il centrocampista uruguaiano

Si ragiona sulla formula. Prosegue la partita a scacchi tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez e Radja Nainggolan. Dialoghi in corso tra le parti per provare ad avvicinarsi alla chiusura. L’uruguaiano vuole solo i nerazzurri, il belga non vede l’ora di tornare in Sardegna, ma mancano gli accordi tra le due società al momento.

Sul fronte Nandez, novità importanti arrivano da Gazzetta.it: “Il giocatore, forte di una promessa dello stesso Giulini, vuole soltanto l’Inter. Il club campione d’Italia ne apprezza le doti fisiche e tecniche, soprattutto la duttilità che ne farebbe un esterno atipico per il dopo Hakimi ma anche una validissima alternativa per quasi tutti i ruoli del centrocampo. Però i nerazzurri non intendono spingersi oltre il prestito oneroso (ma non troppo) e il diritto di riscatto. Il Cagliari per contro vuole avere la certezza di monetizzare. Chiede un prestito a diversi milioni oppure l’obbligo di riscatto. Magari vincolato ad una nuova qualificazione in Champions e a un tot di presenze”, si legge.