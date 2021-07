Nandez, scelta fatta: vuole l’Inter. Un problema da risolvere e un retroscena

Alfredo Pedullà svela importanti novità sulla trattativa tra i nerazzurri e il Cagliari per il centrocampista

“La trattativa Nandez-Inter si sta accendendo sempre più. Nandez vuole l’Inter e i nerazzurri vogliono il giocatore, lui ha già fatto la sua scelta dicendo no alla Premier League. È una scelta già fatta la sua. È un problema di formula al momento che secondo me verrà risolto, i rapporti tra le due società sono eccellenti. La clausola è da 36 milioni, ma la trattativa è slegata da questa, si va oltre. Quale collocazione in campo? Si adatta molto bene nel 3-5-2, può essere duttile. L'Inter lo punta a prenderlo e poi vedere più avanti cosa succede in entrata e in uscita. La gente ha in testa Hakimi, l’Inter sceglierebbe una via di mezzo con Nandez. Tra l’altro 3 anni fa i nerazzurri lo volevano già, poi arrivò prima il Cagliari”, le parole di Pedullà.