CM – Inter, spunta un nome nuovo in entrata: può arrivare dal PSG a fine mercato

Una nuova idea di mercato per i nerazzurri: può arrivare dal Paris Saint-Germain entro la fine dell'estate

Gli aggiornamenti di giornata su Nahitan Nandez, ma non solo. Spunta un nome nuovo per l’Inter in chiave mercato. Come riportato da Calciomercato.com, “l'Inter vuole un rinforzo in prestito sia per la fascia destra che per la fascia sinistra e per l'out mancino è spuntato anche il nome di Layvin Kurzawa che potrebbe lasciare il PSG entro fine mercato”, si legge. Kurzawa è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 coi francesi e già in passato era stato accostato all’Inter.