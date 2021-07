GdS – Inter, cosa manca per chiudere il colpo Nandez. Il futuro di Nainggolan…

Gli aggiornamenti dal sito della Gazzetta dello Sport sul futuro dei due centrocampisti

Gli ultimissimi aggiornamenti sulle trattative tra Inter e Cagliari. Per Nahitan Nandez, obiettivo dei nerazzurri, ma anche per il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Queste le novità dal podcast sul mercato di Gazzetta.it: “Simone Inzaghi aspetta il via libera del Cagliari per Nandez, un colpo che va materializzandosi passo dopo passo. Ai sardi ritornerà Radja Nainggolan, che sta cercando l’intesa coi nerazzurri sulla buonuscita”.