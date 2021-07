Inter-Cagliari, domani summit per Nandez: due offerte e una promessa. La clausola…

Fissato un nuovo incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli del club sardo per il duttile centrocampista: le ultimissime

Resta caldissimo l’asse Inter-Cagliari in chiave mercato. L’affare Dalbert concluso, ma anche il futuro di Radja Nainggolan e soprattutto Nahitan Nandez . Come svelato da Gazzetta.it, nelle prossime ore è fissato un nuovo summit tra le parti per discutere del futuro del centrocampista classe 1995. La speranza dei nerazzurri è di avvicinarsi ulteriormente alla chiusura dell’operazione, ma c’è da trovare la quadra sui termini del trasferimento.

"Domani ci sarà un altro contatto tra gli uomini mercato nerazzurri e il ds rossoblu Capozucca. Mentre Dalbert finirà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, il finale della telenovela Nainggolan potrebbe essere legato allo stesso Nandez. Alla ricerca di una formula che accontenti entrambe le parti, l'Inter potrebbe offrire il cartellino del Ninja (che pretende anche una buonuscita) e di Pinamonti, che prende più di 2 milioni ma potrebbe tornare utile a Semplici in caso di partenza di Simeone e Cerri. L'alternativa è il classico prestito oneroso (2-3 milioni) con diritto di riscatto. Il Cagliari ha promesso all'uruguaiano (che ha già una base d'accordo con l'Inter) che lo lascerà partire, ma vuole monetizzare. Ci sarebbe una clausola da 36 milioni, ma la valutazione è di 30. La sensazione è che alla fine l'affare si farà, ma non in tempi brevi”, si legge. Mercoledì sarà dunque un’altra giornata chiave per Nandez.