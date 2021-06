L’Inter incontra l’entourage di Onana: sfida all’Arsenal, può arrivare così

Le novità sul futuro del portiere, accostato nelle ultime ore ai nerazzurri

L’Inter ha incontrato l’entourage di André Onana . Il portiere dell’Ajax è tra i profili monitorati dai dirigenti nerazzurri per presente e futuro, in vista del dopo Samir Handanovic . Per un'altra stagione il capitano difenderà i pali dell'Inter, poi però Inzaghi e la società dovranno decidere in vista del futuro.

Come riportato da transfermarkt.it, “l'Inter ha incontrato i rappresentanti di André Onana, portiere dell'Ajax attualmente fermo a causa di una squalifica per doping (pena iniziale ridotta, rientro a novembre, ndr). Un contatto atto ad aprire un canale di comunicazione fra giocatore e società nerazzurra, interessata al camerunse in caso di addio a parametro zero. L'estremo difensore più prezioso dell'Eredivisie tornerà ad allenarsi da settembre e vuole rispettare il contratto con i Lancieri, valido fino al 2022. Solo successivamente, valuterà le offerte sul tavolo. Onana è seguito con attenzione anche dall'Arsenal, che non si è mai esposta ufficialmente, e da alcuni club della Ligue 1”, si legge.