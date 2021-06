CM – Inter-Oriali, incontro per il futuro dopo gli Europei: chi può sostituirlo

Dopo gli Europei dovranno guardarsi bene negli occhi per decidere quello che sarà il futuro del first team technical manager nerazzurro

Quale futuro per Lele Oriali? Il presente sono gli Europei con la Nazionale accanto a Roberto Mancini, poi però dovrà incontrarsi con l’ Inter per capire se proseguire insieme o meno dopo l’addio di Antonio Conte. Il contratto di Oriali coi nerazzurri scadrà nel 2022 e una volta terminato il cammino degli Azzurri a Euro2020 ci sarà un faccia a faccia chiarificatore . In caso di addio, emerge già una candidatura importante per ricoprire il ruolo che ora è di Oriali. Ha approfondito la vicenda nello specifico Calciomercato.com.

“Adesso la priorità è tutta all’Europeo, ma al rientro Lele Oriali e l’Inter dovranno guardarsi bene negli occhi per decidere quello che sarà il futuro del first team technical manager nerazzurro. Inutile girarsi intorno, tira aria d’addio, specie dopo la risoluzione del contratto di Antonio Conte. Perché l’allenatore e l’ex centrocampista hanno lavorato all’unisono, ma estraniandosi in parte dalla società. Una scelta che ha contribuito a incrinare i rapporti, perché nelle idee della dirigenza Oriali e Conte dovevano essere due figure slegate e l’attuale team manager della Nazionale avrebbe dovuto riportare direttamente alla società. Invece Oriali ha lavorato soprattutto come uomo di Conte, manifestando anche qualche perplessità in merito alla proprietà. Insomma, ad oggi i rapporti non viaggiano ai massimi storici, ma l’addio è tutt’altro che scontato. [...] Nel frattempo Beppe Marotta inizia a guardarsi attorno, perché l’Inter non ha alcuna intenzione di lasciare vacante la posizione che attualmente ricopre Oriali. Tra i nomi che piacciono alla dirigenza, spicca quello di Riccardo Ferri, da sempre legato ai colori nerazzurri”, si legge.