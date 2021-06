In UK – Paratici vuole un titolare dell’Inter al Tottenham, è una priorità

L'ex dirigente della Juventus ha le idee chiare per la nuova avventura che lo attende in Inghilterra: vuole un giocatore nerazzurro

Un titolare dell’Inter nel mirino del Tottenham. Secondo quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail, l’ex dirigente della Juventus Fabio Paratici, a un passo dalla firma con il club londinese, ha fatto il nome di un giocatore nerazzurro per la prossima stagione. È quello di Ivan Perisic, esterno titolare della formazione di Antonio Conte. Può dire addio all’Inter in estate di fronte alla giusta offerta economica. Il Tottenham c'è ed è pronto a fare sul serio per Perisic.