CM – L’Inter reinvestirebbe gran parte dei ricavi in caso di addio di Lukaku

Rassicurazioni dall'ambiente nerazzurro: in caso di cessione del belga, gran parte dei ricavi sarebbe reinvestito

Inter in posizione d’attesa. La società nerazzurra aspetta il rilancio del Chelsea per Romelu Lukaku e vuole anche conoscere nel dettaglio le intenzioni di Big Rom. Come sottolineato da Calciomercato.com, “l’Inter si trincera, perdere il belga sarebbe l’ennesima e definitiva conferma del ridimensionamento, anche se a tal proposito arrivano rassicurazioni: i nerazzurri reinvestirebbero gran parte dei ricavi per rinforzare la rosa. Una giustificazione che per adesso non basta ai tifosi, proprio perché l’addio di Lukaku seguirebbe quelli di Conte e Hakimi. Insomma, in due mesi, per i campioni in carica, sarebbe davvero troppo”, si legge.