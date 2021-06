L’Inter incontra Pastorello: Sassuolo e Parma su Esposito, in tre per Joao Mario

Novità dopo il summit di oggi tra il club nerazzurro e l'agente: si è parlato soprattutto di questi due giocatori in uscita

La cessione sempre più vicina di Achraf Hakimi e non solo: ’Inter continua a muoversi sul mercato in uscita. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, oggi è andato in scena un nuovo incontro tra Federico Pastorello e la dirigenza dell’Inter . Si è parlato soprattutto del futuro di due giocatori: Sebastiano Esposito e Joao Mario .

“Il giovane attaccante, rientrato da una stagione in prestito in Serie B, prima alla SPAL poi al Venezia, è ora in cerca di una squadra che possa garantirgli minuti: per lui ci sono degli interessamenti da Sassuolo e Parma. Invece, per quanto riguarda il centrocampista portoghese, c'è sempre la possibilità di un ritorno allo Sporting Clube - squadra in cui nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze e 2 gol - ma si registrano anche gli apprezzamenti di Nizza e Villareal”, si legge.