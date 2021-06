Sky – Inter, futuro di Perisic in bilico. Chi ha già tolto dal mercato Inzaghi

Arrivano novità direttamente da Sky Sport sulle scelte di Simone Inzaghi in chiave mercato per la squadra nerazzurra

Simone Inzaghi ha le idee chiare per la sua Inter . Iniziano a delinearsi quelle che sono e saranno le scelte dell'allenatore sulla rosa e in particolare Manuele Baiocchini a Sky Sport parla dei due giocatori nerazzurri impegnati all'Europeo con la Croazia: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic .

Queste le sue parole sul futuro dei due calciatori dopo il cambio in panchina all'Inter: “Perisic verrà valutato da Simone Inzaghi, è in stand-by il suo futuro. Sicuramente Brozovic resterà, Inzaghi non vuole sentir parlare di un suo possibile addio”. Virtualmente dunque il croato è stato tolto dal mercato dal nuovo allenatore nerazzurro.