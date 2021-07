Cessioni, l’Inter punta a 100 mln tra Hakimi e gli esuberi: tutti i nomi caldi

La cessione dell'esterno marocchino al PSG per circa 70 milioni e non solo, servono altre operazioni in uscita

Alessandro Cosattini

La cessione di Achraf Hakimi non basta. L’Inter, oltre a sacrificare l’esterno marocchino, dovrà chiudere altre operazioni minori in uscita, come ribadito settimana scorsa anche dall’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Diversi i nomi che la società - dopo i dialoghi con nuovo allenatore Simone Inzaghi - è pronta a trattare sul mercato in uscita. L’obiettivo è arrivare a quota 100 milioni di euro con le cessioni, come ribadito oggi da Gazzetta.it.

“L'input è comunque quello di fare un attivo di almeno 70 milioni (oltre a ridurre del 15% il costo del lavoro) e gli uomini mercato nerazzurri stanno stringendo per accumulare un tesoretto in tripla cifra che poi permetta un certo margine per rifinire la rosa campione d’Italia. Hakimi domani a Parigi sosterrà le visite mediche, propedeutiche alla firma sul nuovo contratto che porterà a lui 8 milioni di ingaggio annuo e all'Inter 68 milioni più 5 di bonus. […] Per arrivare a quota 100 milioni Marotta, Ausilio e Baccin devono però lavorare anche sugli esuberi. Che non mancano, visto che la nuova rosa, pubblicata sul sito ufficiale dopo la scadenza del 30 giugno, comprende addirittura 36 elementi”, spiega la rosea in merito all'addio dell'esterno marocchino dopo una sola stagione in nerazzurro.

Si entra poi nel dettaglio, con due nomi su tutti: Joao Mario e Radja Nainggolan. Due centrocampisti che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi e della società, proprio come nella passata stagione con Conte in panchina. “Sono ore calde per il passaggio al Benfica di Joao Mario, che non a caso era già stato escluso dai convocati per il raduno di giovedì prossimo. […] Ma sono in uscita anche altri elementi. Il primo è Nainggolan, che non frutterà soldi dal cartellino ma dal taglio di un ingaggio pesante. Il Ninja, sotto contratto fino al 2022, guadagna infatti 4,5 milioni netti e vorrebbe chiudere la carriera a Cagliari, dove spalmerebbe su un triennale. Chiede però una buonuscita che l'Inter non intende riconoscergli. Alla fine però un accordo si troverà", spiega Gazzetta.

Altri tre i nomi in uscita, riportati sempre dalla Gazzetta: Dalbert, reduce dal prestito al Rennes e nel mirino del Cska Mosca (servono 6/7 milioni) e Valentino Lazaro, di rientro dal Glacbach e accostato di nuovo al Newcastle (oltre ad altri club di Bundesliga). Infine c'è il nome di Andrea Pinamonti, che vuole giocare con maggiore continuità dopo l'ultima stagione agli ordini di Conte in nerazzurro.

(Fonte: Gazzetta.it)