Pinamonti, non solo il Cagliari: piace a 4 squadre di Serie A. C’è un ostacolo

Le novità direttamente da Sportitalia sul futuro dell'attaccante classe 1999

Non c'è soltanto il Cagliari sulle tracce di Andrea Pinamonti. In uscita dall'Inter dopo lo scarso impiego della passata stagione con Antonio Conte, l'attaccante classe 1999 piace anche ad altre squadre italiane. Come svelato da Sportitalia, il giocatore piace anche alle tre neopromosse ovvero Empoli, Salernitana e Venezia. L'ostacolo, però, è l'alto ingaggio di Pinamonti che guadagna oltre 2 milioni a stagione.