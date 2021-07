CM – Inter, futuro di Pinamonti in sospeso: “Lo Spezia e i veri piani di Raiola”

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante, in uscita dai nerazzurri

Dopo lo scarso impiego della passata stagione, Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter. L’attaccante classe 1999 vuole giocare con maggiore continuità e salvo sorprese lascerà i nerazzurri in questa finestra di mercato. Ad aggiornare sul suo futuro è Calciomercato.com, che spiega la situazione di Pinamonti: “Il ragazzo classe '99 e il suo agente, Mino Raiola, sono inevitabilmente alla ricerca di una soluzione che gli consenta di ritrovare quella continuità che aveva avuto nella parentesi al Genoa, ma tutti gli interessanti e i sondaggi pervenuti da squadre italiane ad oggi contemplano offerte di prestito. L'ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024 rappresenta un ostacolo importante, anche per quello Spezia che, attraverso le parole del suo nuovo allenatore Thiago Motta, ha espresso la sua stima per l'arciere di Cies: "Può diventare un grande, ma non è il momento di fare nomi per una nostra strategia”.