GdS – Inter, mercato in uscita: c’è un caso a parte rispetto a tutti gli altri

Novità importanti dalla Gazzetta sulle operazioni in uscita dei nerazzurri e in particolare su un nome

C’è un caso particolare in casa Inter, tra i giocatori in uscita. È Andrea Pinamonti, utilizzato col contagocce da Antonio Conte nella scorsa stagione tra campionato e coppe. Il classe 1999 vuole trovare più spazio nella prossima annata per la definitiva consacrazione, ma salvo sorprese lo farà lontano dall’Inter, come spiegato da Gazzetta.it.