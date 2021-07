Calciomercato Inter: Silvestri troppo caro, virata decisa su un altro portiere

Le novità sulla questione estremo difensore per i nerazzurri

L’Inter si muove per regalare a Simone Inzaghi il terzo rinforzo dopo Calhanoglu e Cordaz. E può trattarsi di un altro portiere, per il ruolo di vice Handanovic. Ne ha parlato La Repubblica: “L’obiettivo Marco Silvestri, portiere del Verona, al momento è fuori portata. Il presidente Setti chiede 8 milioni di euro per lasciare partire il classe 1991, operazione che Piero Ausilio e Beppe Marotta non possono portare avanti. L'ultima idea della dirigenza nerazzurra è rappresentata da Luigi Sepe. Operazione impostata tra le due dirigenze con la formula del prestito con diritto di riscatto”, si legge.