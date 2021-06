Calciomercato Inter, il sostituto di Hakimi può arrivare… a prezzo di saldo

Non rientra nei piani della società e può arrivare in nerazzurro a cifre molto contenute per sostituire l'esterno marocchino

Alessandro Cosattini

Tra i profili accostati all’Inter per sostituire Achraf Hakimi, sempre più vicino al PSG, c’è anche Davide Zappacosta. Reduce da una stagione positiva in prestito al Genoa, il classe 1992 vuole restare in Italia ed è seguito da diverse formazioni di Serie A.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport in ottica Inter, quello di Zappacosta per il dopo Hakimi è un nome che interessa, soprattutto per la grande affidabilità. “Può giocare a destra e sinistra, garantendo equilibrio e velocità. Dopo anni in prestito, il Chelsea potrebbe cederlo a prezzi di saldo: di questi tempi sarebbe comunque un affare”, si legge.