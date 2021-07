Mercato Inter: big inglesi e Atletico Madrid su de Vrij, il prezzo per l’addio

La società nerazzurra ha le idee chiare sul futuro del centrale olandese, arrivato a parametro zero dalla Lazio

Nuovi rumors di mercato su Stefan de Vrij , arrivato all’ Inter a parametro zero dalla Lazio. I nerazzurri non vorrebbero cedere altri big, ma nessuno è incedibile e soprattutto un addio dell’olandese permetterebbe al club di fare una super plusvalenza.

Come sottolineato da La Repubblica, “alcune squadre di Premier League e una di Liga, l'Atletico Madrid, hanno inserito nei loro progetti di mercato il difensore dell'Inter. A Simeone piace moltissimo l'olandese, piano B del Manchester United - se non riuscirà a chiudere con Varane dal Real Madrid per 60 milioni - e del Tottenham se saltasse (ma non salterà) Romero dell'Atalanta. Il prezzo che fa l'Inter di de Vrij è di 40 milioni, somma che le big inglesi (ma anche l'Atletico Madrid) non avrebbero problemi a investire”, si legge.