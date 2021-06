CM – Inzaghi come Conte, aspetta la quarta punta: servono due cessioni

L'allenatore dell'Inter ha già chiesto alla società un colpo in entrata nel reparto avanzato per avere più alternative

Alessandro Cosattini

Prima le uscite, poi le entrate: la strategia di casa Inter non cambia. Simone Inzaghi ha ben chiari i piani della nuova società e - senza alcuna fretta - aspetta una quarta punta dal mercato in vista della nuova stagione. Calciomercato.com si sofferma oggi proprio sulla ricerca di un altro attaccante, con Giacomo Raspadori che al momento rappresenta il profilo ideale nel reparto avanzato per i nerazzurri.

“Tra le richieste mai esaudite di Antonio Conte, durante la sua permanenza sulla panchina dell'Inter, c'è indubbiamente quella della famosa "quarta punta". [...] L'assenza di un calciatore che per caratteristiche tecniche e atletiche, potesse rappresentare l'alternativa all'insostituibile Romelu Lukaku e che si sposasse bene con un giocatore dalle caratteristiche particolari come Lautaro Martinez, rimane un problema insoluto che anche per il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Un'esigenza tecnica che difficilmente si sposa con i rigidissimi paletti finanziari fissati da Suning per questa finestra di mercato, nella quale Steven Zhang ha chiesto a Marotta e Ausilio di registrare un attimo piuttosto importante, oltre ad adoperarsi per una significativa riduzione dei costi", si legge.

Si entra poi nel dettaglio delle strategie di mercato dei nerazzurri per l'attacco e in particolare si parla di chi può partire per far spazio a una quarta punta: "Ecco perché, per accogliere un nuovo giocatore nel parco attaccanti, servirà liberare prima uno o addirittura due caselle e tutti gli indizi portano ad Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito. Due calciatori giovani, reduci da un'annata estremamente sottotono ma con prospettive future diverse legate ai rispettivi ingaggi. Se la punta napoletana, che rientra dal doppio prestito alla Spal e al Venezia, è un elemento che pesa poco o nulla sulle casse nerazzurre e la cui eventuale partenza genererebbe una plusvalenza pulita per l'Inter, molto più complicato è trovare un club disposto ad accollarsi i 2,5 milioni che guadagna Pinamonti acquistandone pure il cartellino a titolo definitivo”, si legge.

(Fonte: Calciomercato.com)