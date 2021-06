Sky – Radu, la proposta dell’Inter e l’incontro con la Lazio: a breve la scelta

Le ultimissime novità sul futuro del difensore, in scadenza di contratto con la Lazio e richiesto da Inzaghi

Dopo il colpo Cordaz, Simone Inzaghi attende il secondo rinforzo per la sua Inter. C’è attesa per la risposta di Stefan Radu in casa nerazzurra, attesa nelle prossime ore. L’allenatore lo ha chiesto alla società come rinforzo per la difesa (come vice Bastoni), ma la Lazio non molla e ha proposto all’esperto difensore il rinnovo di contratto.