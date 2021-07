CM – Inter-Raiola, si parla di Dumfries e non solo: “Si tratta su tre tavoli”

Presto i dirigenti nerazzurri incontreranno il potentissimo agente per fare il punto su tre operazioni

Alessandro Cosattini

L’Intersi muove per il dopo Hakimi e in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri c’è Denzel Dumfries. Reduce dagli Europei con la sua Olanda, l’esterno destro è molto apprezzato, ma anche caro e al momento fuori portata per i nerazzurri. La richiesta è di 20/25 milioni, la società di Viale della Liberazione vorrebbe in prestito con diritto o obbligo di riscatto il giocatore e diventa dunque fondamentale il lavoro dell’agente di Denswil, Mino Raiola, per mediare tra l'Inter e il PSV. Come sottolineato da Calciomercato.com, “Raiola ha iniziato a dialogare con l'Inter che si è detta possibilista sull’ipotesi di avere quantomeno dei margini di manovra per provare l'affondo".

Si entra nel dettaglio poi della situazione che riguarda altri due assistiti di Mino Raiola: "Proprio questa operazione riapre però un canale di comunicazione incredibilmente importante con il super agente perché il club nerazzurro con Raiola ha altri due tavoli rimasti aperti: Pinamonti e de Vrij. Per il centrale olandese tutti i discorsi sul rinnovo del suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2023 si sono arenati dopo l'accordo trovato ormai più di 6 mesi fa. In mezzo la crisi economica di Suning e i problemi societari che hanno imposto una rivisitazione di tutti gli accordi. Raiola ne ha preso atto e da tempo non ha più accelerato aspettando i segnali del mercato", si legge.

Ma attenzione anche al futuro di Andrea Pinamonti, che l'anno scorso con Conte in panchina ha totalizzato 1 gol in 8 presenze in Serie A. "Ciò che è considerato prioritario è invece il futuro dell'attaccante di Cles classe 1999 che resta al centro di tante discussioni si per l'Inter che per Raiola e, inevitabilmente, anche per se stesso. Per l'Inter il costo del suo ammortamento a bilancio dopo il controriscatto a 20 milioni dal Genoa ha un peso eccessivo, così come lo ha il suo ingaggio da 2 milioni annui. Pinamanoti dal canto suo non vuole perdere in panchina un altro anno intero e allora per tutti la soluzione più giusta potrebbe essere quella di trovare una nuova sistemazione".

(Fonte: Calciomercato.com)