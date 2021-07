L’Inter tenta Raspadori: Marotta ha un piano, c’è il Sassuolo da convincere

I nerazzurri continuano a sognare l'arrivo del baby attaccante del Sassuolo per completare il reparto avanzato di Inzaghi

L’ Inter e Simone Inzaghi non mollano Giacomo Raspadori , fresco campione d’Europa con la maglia della Nazionale. Ieri ha assistito dagli spalti di Wembley alla vittoria contro l’Inghilterra, ora il classe 2000 si godrà le vacanze e poi riprenderà verso la nuova stagione. Il Sassuolo lo aspetta e come ribadito più volte dalla società non ha alcuna intenzione di cederlo, ma i nerazzurri sono pronti a sedersi al tavolo per trattare .

“Difficile che Raspadori faccia le valigie: l’Inter lo tenta, ma più in prospettiva 2022. Marotta vorrebbe bloccarlo, lasciarlo in Emilia e prenderlo tra 12 mesi”, fa sapere il Corriere dello Sport oggi. Le cifre ormai sono note: 20 milioni circa per il cartellino, che l’Inter vuole provare ad abbassare con l’inserimento di almeno una contropartita tecnica nell’operazione. Ancora non si è entrati nel vivo, ma l’Inter non molla Raspadori.