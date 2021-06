CM – Inter-Raspadori, gradimento reciproco: “Il Sassuolo fissa il prezzo minimo”

L'attaccante classe 2000 dei neroverdi è attualmente impegnato agli Europei con la Nazionale del ct Mancini

L’Inter fa sul serio per Giacomo Raspadori . Ieri a margine dell’incontro per il rinnovo di Andrea Ranocchia si è parlato anche dell’attaccante classe 2000 del Sassuolo, ora impegnato agli Europei con la Nazionale. Calciomercato.com ha approfondito nel dettaglio la situazione relativa al baby centravanti.

“Il gradimento c'è ed è reciproco, è presto però per dire se ci sarà una trattativa. Prima di tutto per il muro che continua a fare il Sassuolo. Anche due giorni fa l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha chiuso al trasferimento: "Per noi è incedibile". Una posizione che può essere ammorbidita solo di fronte a una buona offerta. Che tradotto vuol dire di più dei 15 milioni richiesti a gennaio. L'Inter in questo momento ha le mani legate, ma il mercato è lungo e dalle cessioni potrebbero arrivare soldi da reinvestire”, si legge.