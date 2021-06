L’Inter vuole blindare i giocatori chiave: “I prossimi due rinnovi in agenda”

Su indicazione del nuovo allenatore Simone Inzaghi, la società nerazzurra è pronta a muoversi anche sul tema rinnovi

L’Inter vuole blindare i giocatori chiave dell’attuale rosa in chiave futuro. Con Achraf Hakimi prossimo a firmare con il PSG per 65 milioni più bonus fino a 70, la società nerazzurra è pronta a lavorare sul mercato in entrata e sui rinnovi. Di questo tema ha parlato proprio oggi La Gazzetta dello Sport: “Dopo Bastoni, l’Inter dovrà rinovare l’accordo con Brozovic - scadenza 2022 -, indicato da Inzaghi come elemento indispensabile in mezzo al campo. E poi si penserà ad adeguare l’accordo di Barella, capitan futuro designato”, si legge. Sono questi i due rinnovi prioritari ora in casa Inter.