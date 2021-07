CM – Rinnovo Lautaro, Marotta tende la mano: il Toro e il suo agente ora…

Le novità sul futuro dell'attaccante argentino, attualmente impegnato con la sua nazionale in Coppa America

L’unico big che l’Inter vuole sacrificare in questa sessione di mercato è Achraf Hakimi. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere Lautaro Martinez e lo hanno fatto presente anche all’agente dell’argentino, Alejandro Camano. Sono già iniziati i primi dialoghi per il rinnovo di contratto e Calciomercato.com ha aggiornato sulla situazione.