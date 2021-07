United, Barça e Real Madrid su Brozovic: l’Inter lo cede a una sola condizione

Il centrocampista croato è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e al momento non c'è l'intesa sul rinnovo con l'Inter

Sarà addio a una sola condizione per Marcelo Brozovic . In scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con l’Inter, il centrocampista nerazzurro è considerato centrale nel progetto di Simone Inzaghi. Chiede un adeguamento contrattuale per prolungare, ma al momento non è arrivata nessuna proposta ufficiale da parte dell’Inter.

Come svela La Repubblica, “Inzaghi stima molto il regista croato, ma il futuro resta in bilico. Il rinnovo stenta ad arrivare, il contratto è in scadenza nel 2022 e in caso di un'offerta importante Marotta è pronto a sacrificare il giocatore. Lo United, dopo un interessamento iniziale, non ha presentato un'offerta ufficiale. Barcellona e Real Madrid ci pensano, però i due club spagnoli al momento hanno le mani legate sul mercato”.