Inter, Inzaghi ha comunicato alla società la sua decisione su Sanchez

La scelta dell'allenatore nerazzurro sul futuro dell'attaccante cileno

Simone Inzaghi ha le idee chiare in ottica mercato per la sua Inter. Il nuovo allenatore nerazzurro, che mercoledì verrà presentato in conferenza stampa da Beppe Marotta, ha indicato alla società i giocatori che possono essere sacrificati sul mercato. Come svelato da Sportmediaset, "tra i trattabili c'è anche Alexis Sanchez, non perché Inzaghi non si fidi delle doti tecniche del cileno, quanto perché le sue condizioni fisiche non danno certezze di continuità. Comunque sia, è certo che Sanchez vuole restare nerazzurro e che l'Inter vuole continuare con lui, più che altro c'è la necessità di tutelarsi. E la tutela più gradita sarebbe quella di Raspadori", si legge.