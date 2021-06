Inter, si lavora al colpo Silvestri per la porta: prove di scambio col Verona

Dialoghi in corso tra le due società: nasce l'ipotesi scambio, i nerazzurri sono interessati al primo portiere dell'Hellas

Come riporta L'Arena, "Silvestri ha 30 anni, piena maturità professionale, ottima esperienza di campo, buone referenze veronesi, un’altra stagione da titolare alle spalle ed un valore di mercato che si attesta intorno ai nove milioni di euro. A Milano andrebbe a fare - inizialmente - il vice Handanovic, con possibilità di strappare comunque gettoni presenza visto che i campioni d’Italia saranno impegnati la prossima stagione su tre fronti: campionato, Champions e Coppa Italia. Dall’altra parte, c’è Ionut Radu, 24 anni, valore di mercato non inferiore ai sei milioni di euro. Non titolare, ma secondo alle spalle di Handa. A Verona troverebbe vetrina e quasi sicuramente la titolarità. Ora, ecco quello che potrebbe accadere: scambio iniziale di prestiti, con obbligo di riscatto al termine della stagione. L’Inter, evitando di acquisire oggi il cartellino di Silvestri, potrebbe anche arrivare a coprire a giugno i nove milioni di valore del cartellini di Silvestri. Da individuare invece il valore reale del cartellino di Radu. Su per giù, lo scambio immediato di portiere dovrebbe, comunque, permettere al Verona anche di portare a casa dai tre ai quattro milioni", si legge.