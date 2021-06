Calciomercato Inter: perché sostituire Eriksen ora è una priorità

Le motivazioni per cui la società si sta muovendo concretamente alla ricerca del sostituto del danese nelle ultime ore

Sostituire Christian Eriksen . L’Inter si sta muovendo in questa direzione nelle ultime ore, da qui il tentativo per Hakan Calhanoglu , in scadenza di contratto con il Milan.

Come svela il Corriere dello Sport, “in viale della Liberazione hanno capito che la sostituzione di Eriksen (destinato a meno di miracoli a restare con il defibrillatore sottocutaneo e dunque a ottenere l'idoneità per esempio in Inghilterra, Olanda e Danimarca) è diventata una priorità. Se non sarà ceduto subito, l'assicurazione stipulata dalla Fifa, e valida per tutte le competizioni internazionali (comprese quelle Uefa), contribuirà al pagamento di una bella fetta dell'ingaggio del danese e con Calhanoglu a zero l'Inter non aggraverebbe un bilancio che il 30 giugno deve essere chiuso con la cessione di un big”, spiega il quotidiano.