Inter, operazione low cost per sostituire Hakimi: deciso il budget

Quanto vogliono investire i nerazzurri sul mercato per sostituire l'esterno marocchino, pronto a firmare col PSG

Achraf Hakimi è sempre più vicino al passaggio al PSG e l'Inter inizia a guardarsi attorno per l'erede, con Hector Bellerin come prima scelta. Secondo La Gazzetta dello Sport, al momento l’Inter può spendere solo 10 milioni circa per il sostituto di Hakimi, ma il prossimo anno, recuperando parte dei vecchi incassi, potrebbero esserci maggiori margini di manovra. Per questo i nerazzurri puntano a muoversi in prestito con diritto di riscatto.