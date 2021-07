Inter, se parte Perisic c’è un nome su tutti per la fascia sinistra di Inzaghi

In caso di offerte, l'esterno croato può partire: ecco il primo candidato dell'Inter per la sua sostituzione

L’Inter è pronta a valutare offerte per Ivan Perisic. Il futuro dell’esterno croato, in vacanza dopo l’eliminazione della sua Croazia dagli Europei, al momento è incerto. Come sottolinea oggi Il Giorno, “qualora l’Inter dovesse cedere Perisic (ha mercato in Germania) il sostituto potrebbe arrivare dal Chelsea. Emerson Pamieri ha una valutazione vicina ai 20-25 milioni e viene da un’annata in cui non ha giocato quasi mai. La concorrenza rischia però di aumentare dopo l’infortunio di Spinazzola, visto che alla Roma serve un elemento con quelle caratteristiche”, si legge. E ricordiamo che c’è anche il Napoli sull’esterno italo-brasiliano.