Barella, due big inglesi si fanno vive: non solo il rinnovo, la strategia Inter

La Gazzetta dello Sport aggiorna sul futuro del centrocampista nerazzurro, in vacanza dopo la vittoria degli Europei

L’Inter vuole blindare Nicolò Barella. La società nerazzurra e il nuovo allenatore Simone Inzaghi lo considerano fondamentale per presente e futuro, ma al momento la trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo. Il centrocampista si sta godendo le vacanze dopo gli Europei con l’Italia e settimana prossima farà ritorno ad Appiano Gentile. Riprenderà ad allenarsi verso la nuova stagione e intanto spera di ricevere buone notizie dal suo entourage sul fronte rinnovo.