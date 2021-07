Sky – Inter, la strategia sul mercato in uscita per trattenere tutti i big

I nerazzurri hanno le idee chiare: si muoveranno così dopo la cessione di Hakimi al PSG per esigenze di bilancio

La strategia sul mercato in uscita dell'Inter è chiara. Dopo il sacrificio di Achraf Hakimi, i nerazzurri hanno in programma altre cessioni e di questo ha parlato Sky Sport oggi: “L’Inter ha una posizione piuttosto chiara sul mercato in uscita. Non basta la cessione di Hakimi, ma per trattenere gli altri big, ci sono una serie di giocatori che possono portare entrate importanti. Tra questi ci sono Joao Mario (Benfica molto forte nelle ultime ore) e Dimarco appunto, che piace alla Roma”. Sono solo due dei nomi che possono lasciare i nerazzurri: tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.