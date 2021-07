Inter, società in chiave mercato tranquilla: “Non ci saranno colpi ad effetto”

La strategia di mercato della società nerazzurra è delineata

L'Inter ha le idee chiare in chiave mercato. "Partiamo come abbiamo sempre detto di un organico che ha vinto il campionato e che sarà riconfermato al 90% ed è un fatto molto importante", ha detto oggi il CEO Sport, Beppe Marotta. Prima le uscite e poi i colpi mirati in entrata per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, come ribadito anche da Sportitalia sulle strategie di mercato: "L’Inter manifesta tranquillità sul mercato, non ci sono preoccupazioni. Non ci saranno colpi ad effetto", le parole di Luca Cilli in diretta.