Inter, Inzaghi aspetta il 3° colpo: “C’è una chiara necessità ora sul mercato”

L'allenatore nerazzurro ha le idee chiare: cosa serve alla squadra in vista della prossima stagione

Giorno di presentazione in casa Inter, dove oggi il CEO Sport Beppe Marotta ha presentato a stampa e tifosi il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Rientrato dalle vacanze, il tecnico nerazzurro si è subito confrontato con i dirigenti per programmare le prossime mosse di mercato. Dopo gli arrivi di Hakan Calhanoglu e Alex Cordaz, l’allenatore attende il terzo colpo per la sua Inter.