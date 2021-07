Inter, conti da sistemare prima di comprare: altre tre cessioni in arrivo

I nerazzurri continuano a lavorare sul mercato in uscita: tre calciatori sono pronti a dire addio alla squadra di Inzaghi

Prima le cessioni, poi i colpi in entrata. Non cambia la strategia di mercato dell’Inter verso la prossima stagione, la prima con Simone Inzaghi in panchina. Come svela La Repubblica, “prima di pensare di poter comprare, comunque, l'Inter deve sistemare i conti. Il primo obiettivo è arrivare alla soglia degli 80 milioni di euro freschi in cassa, di cui 68 già portati dalla cessione al Psg del velocissimo esterno marocchino”, si legge. Dopo l’addio di Joao Mario, l’Inter sta lavorando alle uscite di Valentino Lazaro (nel mirino del Benfica), Radja Nainggolan e Dalbert (entrambi interessano al Cagliari).