Inter, tre cessioni da chiudere per evitare imprevisti su Lautaro Martinez

I dirigenti nerazzurri si stanno muovendo sul mercato in uscita prima di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in entrata

Prima le uscite e poi le entrate. La strategia dell’Inter non cambia sul mercato, i nerazzurri sono ora concentrati sulle cessioni degli esuberi per evitare il sacrificio di un altro big. Come sottolinea oggi Tuttosport, “il mercato però è ancora lungo e per evitare spiacevoli imprevisti su Lautaro Martinez - offerte difficili da rifiutare - l’Inter cercherà di piazzare in uscita i giocatori in esubero per raggiungere gli obiettivi economici fissati da Zhang. In questo senso si spera di chiudere nei prossimi giorni le vicende Joao Mario-Benfica (non è da escludere la risoluzione per evitare strascichi legali con lo Sporting), Nainggolan-Cagliari (la chiave resta la buonuscita) e Dalbert-Trabzonspor (prestito con obbligo a 7 milioni, manca il sì del brasiliano”, si legge.