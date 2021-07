Pedullà – Vecino-Napoli, la verità oggi sulla situazione: Inter con idee chiare

L'esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport aggiorna sul futuro del centrocampista uruguaiano

"Vecino-Napoli si può fare?". Lo ha chiesto un utente in diretta su Sportitalia all'esperto di mercato Alfredo Pedullà, firma anche della Gazzetta dello Sport. Questa la sua risposta: “In questo momento non si può fare in prestito con diritto di riscatto. Ora il mercato del Napoli è orientato a questa formula e non ho altre novità in questo senso”. E, oltretutto, Vecino piace al nuovo allenatore Simone Inzaghi che ha intenzione di puntare su di lui.