Sky – L’Inter non cerca un solo esterno: Marotta ha confermato che in verità…

Le strategie di mercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione: Simone Inzaghi è stato chiaro con la dirigenza

La priorità è sicuramente la corsia destra in casa Inter dopo la partenza di Achraf Hakimi. Ma i dirigenti nerazzurri si stanno muovendo per regalare a Simone Inzaghi un altro rinforzo, come svelato anche oggi da Sky Sport. L’Inter non cerca un solo esterno, ma due, uno per fascia e la conferma è arrivata da Marotta stesso. Per la destra il primo nome è sempre quello di Hector Bellerin, mentre per la sinistra si valuta anche l'opzione Alex Telles, che si è proposto nelle scorse ore. Valutazioni in corso, l'Inter pensa al doppio colpo sulle fasce.