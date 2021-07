L’Inter non si espone su Onana: “Le vere intenzioni della società sul portiere”

Tutta la verità sul futuro dell'estremo difensore, accostato ai nerazzurri per il dopo Handanovic

Non si è sbilanciato Piero Ausilio sulla pista André Onana per il futuro dell’Inter. Nella recente intervista Sky Sport, il direttore sportivo nerazzurro si è espresso in modo freddo sull’ipotesi: “Ne leggo e sento di ogni di nomi accostati, anche Onana è uscito, ma il parco portieri è sufficientemente di qualità e ci copre per presente e futuro. Non dimentichiamo che Stankovic è molto forte e c’è Brazao che farà parlare presto di se perché è un ragazzo veramente bravo”. Qual è la verità sulla pista Onana?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri sono decisi ad andare avanti per Onana. Il club ha intenzione di bloccarlo per la prossima stagione, quando potrà tornare in campo (a novembre) dopo la violazione delle regole anti-doping dello scorso febbraio. Il contratto di Onana è in scadenza nel 2022 e i nerazzurri sono tra i club in corsa per bloccarlo: è sicuramente tra i nomi più caldi per il dopo Handanovic.