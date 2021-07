Calciomercato Inter, Repubblica svela: “C’è il veto di Inzaghi su un esterno”

Il nuovo allenatore nerazzurro al momento non vuole parlare di una sua partenza, nonostante i rumors di mercato

Per il momento non si muove. Simone Inzaghi si è espresso chiaramente sulla possibile uscita di Federico Dimarco. Di rientro dal prestito al Verona, l’esterno classe 1997 è tra i candidati principali per sostituire Leonardo Spinazzola in casa Roma. Ma il nuovo allenatore nerazzurro non ha intenzione di rinunciare a lui, come svelato da La Repubblica.