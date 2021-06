Inter, Vidal in uscita per un motivo su tutti: “Tre squadre nel suo futuro”

Il centrocampista cileno, reduce da una prima stagione negativa in nerazzurro, può lasciare Milano in estate

Alessandro Cosattini

"Giocare un giorno per il Flamengo? Certo, mi piacerebbe! Da tempo dico che sarebbe un sogno, la mia fame resta quella di sempre. Ho un contratto con l'Inter (fino al 2022 con opzione per il 2023, ndr), ma forse l'anno prossimo verrò qui". Non si è nascosto ieri Arturo Vidal nel corso di un'intervista concessa a W Radio nella quale ha aperto con decisione all’addio all’Inter dopo una sola stagione a Milano. Le offerte finora arrivare al cileno non convincono né il giocatore né la società nerazzurra, che risparmierebbe volentieri i 6,5 milioni di euro netti dell’ingaggio. Aspettando nuove proposte, Vidal sta giocando in Copa America, senza brillare, con il suo Cile (nella notte è arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Paraguay).

Il Flamengo è sicuramente nei pensieri di Arturo, ma non è l’unica squadra dove si vedrebbe bene in futuro. Come riporta oggi Tuttosport, “tra le molteplici strade del futuro calcistico di Arturo Vidal , considerato in uscita dall’Inter a causa del suo ingaggio elevato, si nascondono i curiosi desideri del centrocampista cileno per gli ultimi anni della sua carriera. Dopo il Flamengo ci sarebbero ancora due maglie da vestire prima di lasciare il calcio. La prima è quella del Colo-Colo, che ha lanciato Vidal facendolo scoprire agli osservatori del Bayer Leverkusen. Infine la scelta più romantica: il Rodelindo Román, la squadra dove Vidal ha mosso i primi passi quando aveva 10 anni. Una società dilettantistica di San Joaquin, il sobborgo di Santiago dove è nato l’ex di Juventus e Barcellona (Rodelindo Roman era il nome di uno dei fondatori)", si legge.

Poi il quotidiano spiega nel dettaglio quest'ultima possibilità che stuzzica Vidal per la conclusione della sua carriera: "[…] Dal 2016 Arturo è il finanziatore e proprietario di questa piccola squadra. Un omaggio alla sua prima tappa da calciatore, ma soprattutto un modo di aiutare i bambini del quartiere dove è cresciuto. Con qualche ambizione di scalata verso le categorie più prestigiose del calcio cileno. Adesso il Rodelindo Roman è in Segunda Division (l’equivalente della nostra Serie C). Ma Vidal spera di condurlo più in alto. A quel punto potrebbe tornare dove il suo percorso è cominciato. Con la soddisfazione in più di giocare in uno stadio chiamato, in suo onore, 'Estadio Municipal Arturo Vidal'. Alle radici di un campione che non ha dimenticato la sua gente”, si legge.

(Fonte: Tuttosport)