Inter, ingaggio Vidal un problema: “Offerta dal Messico, la risposta di Arturo”

Arriva una proposta per il cileno, reduce da una prima stagione in nerazzurro deludente con Conte. Può partire in estate

Alessandro Cosattini

Arturo Vidal può lasciare Milano in estate, dopo una prima annata in nerazzurro deludente con Antonio Conte in panchina. L’allenatore che aveva tanto insistito per averlo ha detto addio, ma il giocatore non è considerato un incedibile da Simone Inzaghi e anzi, una sua cessione potrebbe contribuire a tamponare il rosso in bilancio. Nelle ultime ore per Vidal è arrivata un’offerta, come svelato da La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato, in casa Inter “tiene banco la situazione Vidal. Il cileno ieri è tornato a parlare sui social dopo la positività al Covid, ma intanto ha rifiutato un’offerta del Club America (Messico). A Milano sta bene, ma il suo ingaggio (sei milioni) non è più sostenibile anche alla luce di una stagione deludente. Il gol alla Juve è stato un guizzo isolato, poco per meritarsi un’altra chance”, si legge sulla Gazzetta. Arriva il primo no di Arturo, che per il momento non ha intenzione di lasciare Milano e l’Inter.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)